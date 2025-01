Caso mancati rimborsi, ultimatum dei calciatori dell'Imperia alla società

La tensione in casa Imperia calcio, alla vigilia del match casalingo con l'Oltrepò in programma oggi pomeriggio al 'Ciccione' aera ormai palpabile, con una situazione societaria che rischia di compromettere l'intera stagione sportiva. Secondo spifferi e indiscrezioni che arrivano dal "Ferrando" di Alassio, dove la squadra si allena dall'inizio della preparazione, i calciatori avrebbero lanciato un ultimatum alla società di piazza d'Armi. L'avviso è chiaro: se i ritardi nei rimborsi dovessero proseguire, il derby con la Sanremese, previsto per mercoledì prossimo al comunale di corso Mazzini di Sanremo, potrebbe essere l'ultima partita in cui scenderanno in campo.

I primi segnali di malcontento erano già emersi all'inizio della settimana, quando la squadra non si è allenata regolarmente. In questa circostanza, l'allenatore Pietro Buttu ha giocato un ruolo cruciale, proteggendo e sostenendo il gruppo come sta facendo sin dall'inizio della stagione. Mister Buttu ha giustificato la decisione di concedere un giorno di riposo extra ai giocatori dichiarando che serviva a prepararli al meglio per il tour de force delle prossime settimane, che vedrà l'Imperia affrontare quattro partite ravvicinate fondamentali per la lotta salvezza.

Sul fronte societario, intanto, si attendono sviluppi che possano portare risorse fresche e stabilità economica. Pino Ruggieri, coinvolto in un possibile passaggio di proprietà, ha ribadito il suo interesse per il progetto, pur sottolineando le difficoltà nel reperire un'area idonea per la costruzione di un nuovo stadio, bocciando a prima vista dopo un sopralluogo insieme a un socio milanese e all'ingegner Marco Savini l'ipotesi area ex Italcementi. La nuova struttura rappresenta, infatti, secondo quanto dichiarato da Ruggieri una condizione imprescindibile per il suo ingresso nella gestione del club.

Parallelamente, la cordata rappresentata da Matthew Scuffi dovrebbe incontrare il sindaco Claudio Scajola, per illustrare il proprio progetto. L'incontro è previsto tra l'inizio e la metà della prossima settimana. Tuttavia, il tempo stringe e la situazione si fa sempre più complessa.

Il derby con la Sanremese, tradizionale appuntamento di grande richiamo, rischia di trasformarsi in un punto di rottura. Per i tifosi e la città di Imperia, questa partita rappresenta molto più di un incontro di calcio, ma il rischio di un epilogo drammatico è reale se la società non riuscirà a dare risposte concrete e immediate alle richieste dei calciatori.

La tifoseria, già provata da mesi di incertezze, guarda con apprensione agli sviluppi delle prossime ore, consapevole che una soluzione rapida è l'unica strada per evitare un collasso sportivo e societario che potrebbe avere ripercussioni durature sul futuro del club.

Mister Pietro Buttu continua a serrare i ranghi, guardando al rettangolo verde: "Se i giocatori sono distratti dalla questione legata ai rimborsi? Assolutamente no, in settimana durante gli allenamenti li ho visti concentrati, ho una compagine fortunatamente molto matura che in questi momenti si concentra solo sul campo".

"Loro sono una squadra giovane, ma con tanta qualità. Non dovremo guardare a quanto era successo nella partita d'andata".