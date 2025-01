Pesistica Olimpica. Primo raduno a Savona per i talenti under 17, la presidentessa Sicco: "Liguria e Piemonte terre di atleti promettenti" (FOTO)

Si è svolto sabato il primo raduno interregionale Liguria Piemonte Under 17 di Pesistica Olimpica per il progetto Fipe Factory nella palestra Luigi Sicco a Savona. Hanno partecipato 22 atleti ed atlete. Il raduno è stato coordinato da Maria Vittoria Sportelli coadiuvata dal direttore tecnico regionale della Liguria Mauro Lombardini e dal C.T. della Nazionale Paralimpica Sandro Boraschi.

Il presidente del comitato regionale Fipe Liguria , Laura Sicco , afferma: "Siamo molto soddisfatti per come è andato il raduno. In Liguria ed in Piemonte ci sono ragazzi e ragazze molto promettenti. La Federpesistica ha particolarmente a cuore il lavoro sui giovani e per questo motivo è stato creato il progetto Fipe Factory che ha come scopo la crescita e la valorizzazione dei giovani pesisti. La Liguria , che ha una lunga tradizione nella Pesistica Olimpica , ha subito aderito con entusiasmo al progetto. L'obiettivo è quello di fare della Liguria , e di Savona in particolare, un centro importante a livello nazionale per la Pesistica Olimpica, come già negli anni passati".