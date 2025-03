Calcio, Dego. Il Perotti rinasce per l'ennesima volta: "Saremo degli incoscienti, ma vogliamo darci un'altra possibilità"

Dopo l'ennesima alluvione che ha devastato lo stadio Perotti, sembrava arrivata al capolinea il rapporto tra il Dego e il proprio campo di casa.

Nelle scorse settimane erano filtrate voci sulla ricerca di soluzioni alternative, ma tutto l'ambiente biancoblu si è stretto in torno a quel rettangolo d'erba naturale, ritracciando le linee del campo, installando la recinzione, sistemando le nuove panchine e riportando le lancette dell'orologio a prima di quel maledetto 16 ottobre.

La lettera aperta del Dego

"Ed eccoci di nuovo qua! Non ce la facevamo proprio a vedere il nostro Perotti in quelle condizioni.

Probabilmente siamo degli incoscienti, sicuramente prima o poi accadrà di nuovo, si spera il più avanti possibile; nel frattempo ci siamo dati un'altra possibilità, si perché senza campo non sappiamo quanto saremo riusciti ad andare avanti! Sono stati mesi difficili e faticosi e ringraziamo le società che ci hanno ospitato con i grandi e con i piccini, ma senza una casa il Dego Calcio sarebbe sparito. Abbiamo creato in questi anni una realtà di cui siamo orgogliosi ed era giusto trovare un modo per proseguire la nostra avventura!

Un grazie di cuore alle famiglie dei nostri bambini che ci hanno dato fiducia anche i questi mesi complicati, alle aziende, al comune, alla Federazione che ci ha sostenuto, alle associazioni del paese e a tutti i volontari che ci hanno aiutato nelle ultime settimane.

Questa volta, però, i complimenti ce li facciamo anche da soli perché da quel maledetto giorno non ci siamo mai fermati, abbiamo lavorato tutti i giorni per riportare il Dego a casa e ci siamo riusciti! Non sappiamo in quanti avrebbero fatto quello che abbiamo fatto noi, ancora una volta!

Orgoglio BiancoBlu

FORZA DEGO, SEMPRE!"