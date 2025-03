Albissole a testa alta con la Carcarese, il presidente Barlassina: "Gol da goal line technology, ma la prestazione è convincente" (VIDEO)

Una partita giocata per larghissimi tratti ad armi pari con la seconda della classe creandole non pochi grattacapi. Eppure l'Albissole del presidente Barlassina non è riuscita a raccogliere punti contro la Carcarese, con il rammarico per l’episodio che ha deciso la gara, la zampata di Moretti con qualche dubbio da Goal Line Technology.

Oltre all’indecisione tra arbitro e guardalinee nell'episodio citato, resta al termine della sfida ancora una buona sensazione circa il percorso che stanno compiendo i ceramisti. “Sono anni che la squadra si consolida - ha detto il massimo dirigente - per noi questa stagione è di transizione, per conoscere la categoria e, in prospettiva, puntare a vincere il campionato e salire in Eccellenza, che per noi sarebbe come la Serie A. Il programma della società è chiaro e lo stiamo portando avanti senza problemi”.