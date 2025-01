Calciomercato. Il Vado non si ferma più, in regia arriva anche Luca Troiano

Colpo a sorpresa per il Vado che va all-in in vista del girone di ritorno per puntare al salto in Serie C.

Complici anche gli infortuni in mediana di Bussaglia e Pisanu, i rossoblù hanno infatti tesserato Luca Troiano, ex regista di Sestri Levante e Ligorna.

Troiano ritrova il ds Mancuso dopo la promozione nei professionisti conquistata con la maglia dei corsari e le 24 presenze collezionate l'anno scorso in teRZA serie.

Ora l'approdo al Chittolina, dopo la prima parte di stagione vissuta con i colori del Ligorna.