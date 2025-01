Pallanuoto UISP, Loa Waterpolo ok alla Sciorba: U.S. Luca Locatelli battuta 9-5

Colpo esterno del Loa Waterpolo nella settima giornata del campionato ligure UISP di pallanuoto, prima gara del 2025: ieri sera alla Sciorba di Genova, la squadra loanese ha vinto 9-5 contro i locali dell'U.S. Luca Locatelli.

I "cinghiali" hanno imposto il loro ritmo chiudendo la prima frazione avanti 3-2; stessa musica anche nel secondo parziale concluso sempre 3-2 per un complessivo 6-4 all'intervallo lungo. Equilibrato il terzo tempo, chiuso sull'1-1, nell'ultima frazione lo scatto finale della squadra ospite con un break di 2-0 che ha fissato definitivamente il punteggio.

A segno per Loano sono andati Mazzariol (2), Max Gattuso (2), Toscano (3), Muratorio e Colombo. Nel prossimo turno, in programma già giovedì 16 gennaio, Loa Waterpolo sarà di scena in casa contro l'Aragno (ore 21.00).

U.S. Luca Locatelli - A.S.D. Loa Waterpolo 5-9

A.S.D. Loa Waterpolo: Biglia, Colombo (1), Gattuso M. (2), Leali, Lanaro, Mazzariol (2), Toscano (3), Novello, Alessi, Stefanoni, Muratorio (1), Giordano, Soldati, Ronchetti.

Allenatore: Tiziano Bottelli.