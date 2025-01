Calcio, Vado annichilito dalla capolista: il Bra detta legge al "Chittolina" (0-3) e mette le mani sulla Serie C

VADO - BRA 0-3 (15' Aloia, 25' Tuzza rig., 38' Minaj)

FINISCE QUI. IL BRA DETTA LEGGE AL "CHITTOLINA", SUPERANDO CON UN SECCO 3-0 UN VADO IRRICONOSCIBILE. Mai in partita la formazione rossoblu, che subisce in poco più di mezz'ora le tre reti che decidono il match e forse il campionato

90' inizia il recupero

88' Abonckelet incorna la punizione di Troiano spedendo di poco alto, è probabilmente la miglior occasione creata dal Vado in novanta minuti da dimenticare in fretta

86' Zanon e Perseu in campo al posto di Tuzza e Minaj

83' lancio lungo di Cottarelli, Vita fa sponda di testa e Ribero in presa alta fa sua la sfera

80' Michelucci per Foglio, Cottafava concede qualche minuto al centrocampista classe '05

78' Chiabotto per Giallombardo, ecco il primo cambio tra le fila giallorosse

75' Giallombardo passa in mezzo a due avversari andando a velocità tripla, Bellocci evita il poker giallorosso deviando sulla traversa, secondo legno colpito dalla capolista in questa gara

73' Giallombardo a terra dopo uno scontro con Donaggio, gioca anche col cronometro il Bra

70' Vita in corsa calcia di prima spedendo altro, giornata complicata anche per il capocannoniere della Serie D

68' Donaggio al posto di Merkaj, tridente pesante per Cottafava

67' punizione di Tuzza respinta dalla difesa rossoblu, entriamo nell'ultimo quarto di partita

64' scorrono i minuti con un Bra in assoluto controllo, Nisticò manda a scaldare quasi tutti i componenti della panchina

57' invoca il rigore il Vado per un fallo in mano in area dopo il colpo di testa di Alfiero sul colpo di testa di Monteverde, Acquafredda lascia correre

53' è asfissiante il pressing del Bra quando il Vado prova a mettere insieme tre passaggi in fila, nel frattempo viene ammonito Foglio

51' Minaj di forza su Alfiero, diagonale non distante dal palo destro della porta di Bellocci

50' fuori anche Ndianefo, spazio a Monteverde

48' Merkaj col sinistro dal limite, porta almeno a casa un tiro dalla bandierina la squadra rossoblu

47' prosegue la collezione di lanci lunghi nel vuoto da parte del Vado, Cottafava subito arrabbiato con Prisco

46' si riparte

Doppio cambio Vado al rientro dagli spogliatoi: Troiano e Prisco in campo al posto di Picone e Venneri

SECONDO TEMPO

45'+1' primo intervento di Ribero sul colpo di testa di Vita, sicuro a terra l'intervento del portiere giallorosso, che sigilla il 3-0 piemontese a fine primo tempo

45' un minuto di recupero

38' CAPOLAVORO DI MINAJ, IL BRA SEGNA IL 3-0: un destro a giro incredibile che si infila all'angolino, sta entrando ogni cosa alla squadra giallorossa, complice anche uno dei Vado più brutti visti in stagione, esattamente come quello nel match d'andata al "Bravi"

34' battuta di Picone, doppia spizzata di due giocatori rossoblu che mandano direttamente oltre la linea di fondo

33' Minaj falloso su Cottarelli, punizione dalla trequarti per un Vado che fin qui non ha creato nulla

28' ammonito Giallombardo

27' va il doppio del Vado la squadra di Nisticò, in stato di grazia, totale fiducia e col morale alle stelle

25' TUZZA! E' 2-0 BRA, rigore centrale che spiazza Bellocci. Partita incanalata sui binari piemontesi

24' RIGORE PER IL BRA: Tuzza a giro centra il pieno la traversa, raccoglie Mawete che salta Ndianefo costretto a strattonare l'esterno giallorosso, Acquafredda indica il dischetto e ammonisce il terzino ex Albenga

20' rossoblu mal messi in campo e in balia del possesso giallorosso, allarga le braccia in panchina anche Cottafava...

18' piemontesi pericolosi anche sugli sviluppi di palla inattiva, mischia in area con girata di Pautassi che si perde a lato, Vado ancora fuori dalla partita

15' BRA IN VANTAGGIO. Pautassi sguscia via a sinistra, cross basso nel cuore dell'area piccola dove Aloia tocca quel tanto che basta spedendo il pallone a fil di palo dove Bellocci non può arrivare

13' meglio i giallorossi in queste prime battute, un po' fiacco l'approccio del Vado

9' Mawete di prima sulla respinta di testa di Venneri, sfera colpita troppo con l'esterno che non impensierisce Bellocci

6' Tuzza forza il destro dalla distanza, il pallone colpisce la schiena di Venneri

3' padroni di casa con Merkaj titolare alle spalle di Vita e Alfiero, Picone confermato in cabina di regia con Abonckelet e Foglio mezz'ali

2' nel Bra è regolarmente in campo Pautassi nonostante le dichiarazioni della vigilia, anche Legal recupera e va in panchina

1' si parte! Divisa rossoblu per il Vado, Bra in completo bianco

Rossoblu in cerchio a caricarsi, giornata quasi primaverile dopo la bufera di vento di ieri, buona presenza di pubblico in tribuna

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Cottarelli, Venneri, Montesano, Ndianefo; Abonckelet, Picone, Foglio; Merkaj; Vita, Alfiero. A disposizione : Sattanino, Monteverde, Lora, Michelucci, Casazza, Donaggio, Troiano, Corsa, Prisco. Allenatore : Cottafava

BRA: Ribero; Tos, Giorcelli, Sganzerla; Mawete, Giallombardo, Gerbino, Tuzza, Pautassi; Minaj, Aloia. A disposizione : Ariello, Cannatelli, Omorogbe, Legal, Zanon, Sardo, Chiabotto, Perseu, Capraro. Allenatore : Nisticò

Arbitro: Acquafredda di Molfetta

Assistenti: Antonini di Bassano del Grappa - Galluzzo di Locri