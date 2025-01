Prima categoria, Andrea Sandri lascia la panchina dell’Imperiese Calcio

Un colpo di scena scuote l’ambiente dell’Imperiese Calcio. Dopo la sconfitta per 5-0 contro l’Ospedaletti, capolista della Prima Categoria, Andrea Sandri, tecnico che lo scorso anno aveva guidato la squadra alla promozione dalla Seconda Categoria, ha rassegnato le dimissioni. Una decisione inattesa, ma maturata – come sottolinea lui stesso – per il bene del gruppo e della società.

L’annata in corso non sta regalando soddisfazioni all’Imperiese. Penultima in classifica con 9 punti, la squadra è invischiata nella lotta per i playout e fatica a trovare la propria dimensione in una categoria che richiede un passo diverso. La Promozione conquistata la scorsa stagione aveva acceso l’entusiasmo, ma la realtà della Prima Categoria si è dimostrata più dura del previsto.

L'allenatore spiega così la sua scelta: “Insieme alla società ho deciso di dimettermi per dare una scossa allo spogliatoio, sperando che i ragazzi rispondano a dovere. È una decisione presa un po’ a malincuore, perché il percorso dell’anno scorso è stato grandioso e porterò sempre con me quei ricordi. Tuttavia, penso sia necessario per il bene della squadra. Resto comunque a disposizione, nel caso non si trovasse un’alternativa”.

Un gesto di responsabilità, dunque, quello di Sandri, che lascia aperta la porta a un eventuale ritorno qualora la società non trovasse un sostituto. Difficile dimenticare ciò che i ragazzi e tutti i collaboratori hanno costruito lo scorso anno. Al primo tentativo, l’Imperiese è riuscita a risalire in Prima Categoria, un traguardo che aveva portato entusiasmo. Ora, però, il passato non basta: è necessario guardare avanti e trovare le risorse per uscire da un momento di crisi che rischia di compromettere tutto.

L’Imperiese tornerà in campo contro il San Filippo Neri, un’altra sfida complicata contro una squadra ben organizzata. Sarà interessante vedere come reagirà la squadra dopo questo terremoto. Di certo, il club è a un bivio. La reazione dei giocatori e le decisioni della dirigenza nelle prossime settimane saranno cruciali per definire il destino della stagione.