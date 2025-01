Pallacanestro Alassio, buoni riscontri sia dal settore maschile che da quello femminile

SETTORE MASCHILE: Un bel week end con un piccolo rammarico

DR2: Rientro dalle vacanze con referto rosa per la 1° Squadra con OLIMPIA che ci mette in difficoltà per tutti i 40 minuti pur avendo sempre condotto l’incontro. Piacevole ritorno in campo dopo anni di assenza per Luca (Mace) e buon minutaggio per tutti i convocati.

PONENTE 62–OLIMPIA 52

U19 REG: Questo è il rammarico della settimana ma non per la prestazione dei nostri ragazzi contro una squadra anagraficamente più grande e con tanti innesti in questa stagione. Il rammarico è per la conduzione di gara e non aggiungiamo altro se non che è stata una partita formativa.

VARAZZE 83–PONENTE 78

U17 REG.: Arriva Bordighera B e giochiamo un buon incontro pur con qualche pausa, soprattutto nel 2° quarto. La buona reazione nel 3° ci porta a condurre un incontro che si era complicato.

PONENTE 70–BORDIGHERA B 62

U15 GOLD E REG.: L’U15 Gold affronta la trasferta spezzina conscia di affrontare una squadra rinforzata rispetto all’andata e per 3 quarti l’incontro è equilibrato ma nell’ultimo tempo allunghiamo grazie ad ottime difese. L’U15 Reg. paga un brutto avvio che non permette ai ragazzi di giocarsi l’incontro che è risultato più equilibrato dopo i primi dieci minuti.

GOLFO POETI 58–PONENTE 82

MAREMOLA 74–PONENTE 42

U14 TOP: Due partite in tre giorni e due referti rosa che ci rilanciano in questo campionato molto difficile e formativo. Con NEXT STEP, squadra ulteriormente rinforzata da innesti stranieri e in attesa di nuovi arrivi, giochiamo un’ottima gara offensiva dove gli attacchi superano le difese. Con SEAGULLS alterniamo ottime cose, 1° e 3° quarto, a cali di concentrazione, 2° e 4° quarto, ma il “bello” arriva dopo con un viaggio di ritorno interminabile.

PONENTE 104–NEXT STEP 86

SEAGULLS GE 40–PONENTE 82

U13 NBA: Debutto con la maglia NBA dei SACRAMENTO e 2° vittoria in campionato dopo aver ceduto a Imperia nel turno precedente. Buon approccio, con Bordighera in versione San Antonio, degli 11 presenti con Jacopo assente all'ultimo per malattia.

KINGS 88–S.ANTONIO 32

AQUILOTTI: Gran partecipazione per i 2014-15 a Varazze, ben 3 tempi in più e tanto divertimento.

SETTORE FEMMINILE: Quattro categorie giovanili e altrettanti referti rosa

U17 FEMMINILE: Arriva a farvi visita il MEETING GENOVA e per i primi dieci minuti siamo in difficoltà. Alla distanza riusciamo a giocare maggiormente in scioltezza facendo vedere anche una buona pallacanestro. Debutto per Ambra con le più grandi.

PONENTE 95 - MEETING 50

U16 ALLIEVE PIEMONTE: Trasferta a SAVIGLIANO dove proviamo a giocare in modo più organizzato contro una squadra volenterosa e che non ha mai mollato. Bene con il passare dei minuti l'impatto era tutte le convocate.

AMATORI SAVIGLIANO 6 - ALASSIO 67

U15 FEMMINILE: Trasferta a Genova con la volitiva MY BASKET che è squadra fisica e con un mix di ragazze tra più esperte e alcune al primo anno. La partita è piacevole ma spesso le difese hanno la meglio sugli attacchi. Per noi bene il primo e il terzo quarto.

MY BASKET GE 20 - PONENTE 47

U13 NBA: Esordio, finalmente, in questo campionato dove al Draft di Genova ci hanno abbinato ai gloriosi e campioni NBA BOSTON CELTICS. Nonostante diverse assenze disputiamo una bella partita soprattutto nei primi due quarti contro una squadra forte e che potrà darci filo da torcere anche al ritorno. Noi dobbiamo trovare l'amalgama giusta con ragazze di Alassio, Olimpia, Le Torri e Borghetto ma i presupposti sono ottimi perché il gruppo è già ben affiatato fuori dal campo. Bellissimo che le ragazze, per tutta la stagione, giocheranno con le mitiche divise NBA.

VADO PACERS 34 - PONENTE CELTICS 56