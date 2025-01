Calcio, Serie D. Il Fossano torna a vincere dopo tre mesi, l'Albenga inanella l'undicesimo ko consecutivo

Sono tre punti vitali quelli del Fossano, di nuovo vincente dopo 3 mesi di attesa. L'Albenga da parte sua conferma tutte le proprie debolezze, non riuscendo a conquistare punti nemmeno in uno dei pochi match abbordabili per la squadra diretta da Massa.

La sfida inizia con i Blues che spingono subito forte, sfiorando il gol dopo appena un minuto. Un errore clamoroso del portiere ingauno Galletti regala una palla d’oro a Benti, che serve Scarpa per un rigore in movimento, ma il tiro termina incredibilmente fuori.

Nei primi cinque minuti il Fossano tiene il pallino del gioco, con un pressing alto che mette in difficoltà gli ospiti, incapaci di costruire manovre offensive fluide. All'8', Benti ha un'altra grande occasione, controllando magistralmente un lancio di Rossi, ma il suo tiro è debole e Galletti blocca senza difficoltà.

L'Albenga si sveglia all'11', quando Ennasry tenta un tiro dal limite, sfiorando il palo. Gli ingauni diventano pericolosi al 22' con Gaido, che si inserisce in area piccola, ma il portiere Cattaneo salva i Blues con un intervento straordinario.

Da metà primo tempo, la partita si blocca sulla trequarti: il Fossano fatica a trovare varchi, mentre l'Albenga si chiude bene. Tuttavia, Gaido si rende protagonista di un fallo su Alfieri al 40', costringendo il centrocampista dei Blues a uscire zoppicando.

Il primo tempo termina 0-0, con il Fossano che parte bene ma perde lucidità, mentre l'Albenga resiste grazie a una difesa compatta e qualche ripartenza pericolosa..

L'inizio della ripresa è scoppiettante per il Fossano, che cambia marcia con gli ingressi di Lozza e Russo. Al 48', Morganti, subentrato nel primo tempo, si inventa una cavalcata sulla destra e serve un assist perfetto per Benti, che firma il vantaggio con un tocco beffardo su Galletti.

Il Fossano, galvanizzato dal gol, continua a spingere. Al 51', Lozza sfiora il raddoppio con un tiro ravvicinato bloccato da Galletti. La squadra di casa mostra una nuova aggressività, con i Blues che pressano e costruiscono azioni pericolose.

Al 68', Morganti ci prova con una botta dalla distanza, ma Galletti risponde con una parata spettacolare. Poco dopo, Russo colpisce clamorosamente la traversa con un missile da fuori area.

L'Albenga si affaccia in avanti al 76', con Cobuzzi che tenta una sforbiciata in area, ma Avogadri si supera con un intervento da applausi, salvando il risultato.

Nel finale, i Blues continuano a cercare il raddoppio: al 92', Morganti si rende ancora pericoloso, ma Galletti salva in corner. Allo scadere, Lozza manca di poco il bersaglio con un tiro alto.

FOSSANO - ALBENGA 1-0

Marcatore: 48'Benti

Fossano: Avogadri, Del Bello, Rossi, Freccero, Berbenni, Serra, Andretta, Cattaneo, Scarpa, Alfieri, Benti.

A disposizione: Cusin, Cociobanu, Morganti, Marku, Ghibaudo, Lozza, Pagliano.

Allenatore: Pala

Albenga: Galletti, Assini, Gaido,Pezzella, Belgiovine, Armari, Alfano, Cobuzzi, Daidola, Ferrarese, Ennasry.

A disposizione: Maccagni, Aboubakar, Pezzulla, Alessi, Iorio, Monte, Nori, Parigi.

Allenatore: Gaido



Arbitro: Alessandro Copelli di Mantova

Assistenti: Andrea Zanichelli di Legnano e Lorenzo Riganò di Chiari