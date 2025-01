Giudice Sportivo, Promozione. Il lungo elenco dei provvedimenti nei gironi A e B

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 11/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

FINO AL 30/ 1/2025

SAVIOZZI ENRICO (CARCARESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)

MORIELLI RICCARDO (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PRATO FABIO (CARCARESE)

DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ESPOSITO MATTEO (NEW BRAGNO CALCIO)

GARE DEL 12/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 PONTELUNGO 1949

Per il comportamento dei propri sostenitori che per tutta la durata della gara rivolgevano alla terna continui insulti

DIRIGENTI INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

FINO AL 27/ 3/2025

CASTELLANOTTI MASSIMILIANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

Si alzava dalla panchina, rivolgendosi verso quella avversaria, rivolgendo ad un dirigente avversario espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose. Al termine della gara, faceva indebitamente ingresso sul tdg rivolgendo al ddg, per due volte, un'espressione ingiuriosa. Dopodiché ripeteva la stessa condotta rivolgendosi ad un AA a pochi centimetri dal volto. Una volta rientrati negli spogliatoi, persisteva nella sua condotta, sostando nelle adiacenze dello spogliatoio del ddg e proseguiva nel urlandogli ripetute espressioni ingiuriose e costringendo un dirigente della società ad allontanarlo

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE

FINO AL 30/ 1/2025

TALLARICO ANDREA (CAPERANESE 2015)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRIXIONE ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)

PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/ 2/2025

ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)

SQUALIFICA PER UNA GARA

BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

PASTICCIO SIMONE (PANCHINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAMICIOLI ROMANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

GAGLIANO ANDREA ALBERTO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SAMBUCETI PAOLO (CAPERANESE 2015)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

SIDDI GABRIELE (LITTLE CLUB JAMES)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

PIANA MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

GALLUCCIO ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

NEGRI CRISTIAN (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)

ARATA GIACOMO (CALVARESE 1923)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)

GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (MILLESIMO CALCIO)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CELANO RICCARDO (CELLA 1956)

PRUDENTE EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

RENDA LEONARDO (FINALE)

BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

CARRA FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

BALLANI NICHOLAS (MAGRA AZZURRI)

CONDE XHAKA (MILLESIMO CALCIO)

COGOZZO ALESSANDRO (PANCHINA)

BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)

BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

AGOSTINI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)

MORANI DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

SPANO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

UNGARO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)

MAMONE MICHELE (ARGENTINA ARMA)

BORTOLAI LUCA (BUSALLA CALCIO)

PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)

BONACORSI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BARBETTI FEDERICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PARMIGIANI EDOARDO PIER (FOLLO FOOTBALL CLUB)

UGOLINI MASSIMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO)

SCUTO MATTIA (FORZA E CORAGGIO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ANGELI ELIO ASCANIO (LEGINO 1910)

FERRARA LEONARDO (LEGINO 1910)

CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

CALEO ANDREA (MAGRA AZZURRI)

CINEFRA LORIS (PANCHINA)

LIPPI TOMMASO (SAMMARGHERITESE 1903)

BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)

CAMERA LORENZO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

CECCHINI MATTIA (ARGENTINA ARMA)

ORLANDO WALTER (ARGENTINA ARMA)

STAMILLA ALESSIO (ARGENTINA ARMA)

SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)

PANNONE ANTONIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

TREVISANO EMANUELE (FINALE)

ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

FERRARI FEDERICO (SAN DESIDERIO)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

OTTOGALLI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

FREGOSI ELIA (TARROS SARZANESE SRL)

NERI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)