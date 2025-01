Calcio, Prima Categoria B. Il Savona può andare in vetta, fronte aperto nella zona bassa

Il pareggio dello Speranza sul terreno dell’Olimpic permetterà al Savona, in caso di vittoria contro lo Sciarbo & Cogo, di completare la propria rimonta e installarsi in vetta alla classifica.

Un esito che appariva a lungo termine scontato dato il rendimento delle ultime settimane degli Striscioni, ma che potrebbe concretizzarsi già oggi pomeriggio.

La lotta salvezza vedrà protagoniste le altre squadre della nostra provincia. Trasferta complessa per la Spotornese a Campo Ligure, mentre il Quiliano & Valleggia dovrà fare del proprio meglio per superare la Vecchiaudace e ritrovare un pizzico di serenità in più.

Infine, attenzione allo scontro diretto tra Letimbro e Vadese.