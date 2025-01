Atletica Arcobaleno. Alle gare indoor di Parma e Padova brillano Vittorio Anyanwu e Giulia Aiello

Giungono notizie più che positive per l’Atletica Arcobaleno anche dalle due manifestazioni indoor svoltesi a Parma e Padova.

A Parma esordio con il botto in Arcobaleno per lo sprinter Vittorio Anyanwu. L’allievo di Fabrizio Massi si migliora considerevolmente sulla distanza dei 50 piani, timbrando 5.99 in batteria e 5,98 in finale. Un crono che gli consente di essere secondo nella classifica generale di giornata ma, soprattutto, di eguagliare lo storico record ligure realizzato nel lontano 1987 in quel di Lucca dall’indimenticabile Marco Fiabane (ieri grande velocista e ancora oggi star del tennis).

Prove top anche per Mattia Uccheddu (6.24) e per l’allievo Federico Chellini (6.30), con la junior Giulia Aiello che a sua volta si migliora in un duplice 6.84 (4° crono al time per atleti liguri), prima di categoria in questa occasione.

A Parma i migliori, impegnati sui 60 metri, risultano essere Penelope Ottonello (che eguaglia il personale stagionale correndo in 6.08) che centra il primato personale grazie ad un valido 7.25.