Calcio. Turbo Sfinjari a Ventimiglia, la tripletta dell'attaccante proietta il Pontelungo a due punti dalla vetta (VIDEO)

I due punti persi con il San Cipriano avrebbero potuto permettere al Pontelungo di affiancare in vetta la Carcarese, ma il bicchiere granata resta assolutamente mezzo pieno dopo il 3-1 di Ventimiglia.

Espugnare il Morel non è impresa facile per nessuno, ma ancora una volta Sfinjari ha saputo trasformare in oro la manovra offensiva ingauna, realizzando tutte e tre per la squadra di Zanardini e conquistando la vetta solitaria della classifica cannonieri con 15 reti all'attivo.

Il Pontelungo è andato subito in vantaggio dopo pochi istanti, subendo però al 14' la rete del pareggio di Gambarcorta. Ancora Sfinjari si guadagna il penalty, anticipando Haderbache in uscita e spiazzando il portiere frontaliero dal dischetto.

Ventimiglia vicino al pari con Rea, ma Breeuwer si esalta sulla battuta ravvicinata dell'esterno di Massullo.

Nella ripresa i padroni di casa si vedono quasi solo su calcio di punizione, con Sfinjari a sigillare definitivamente il match a pochi istanti del novantesimo.

Marcatori: 2’ Sfinjari, 14’ Gambacorta, 21’ Sfinjari (Rig.), 86’ Sfinjari.





Ventimiglia: Haderbache, Berruti (81’ Bacigaluppi), Addiego, Peirano, Rea (63’ Lorenzi), Ierace, Cassini, Bastita (76’ Giglio), Gambacorta, Aretuso, Felici (58’ Sparma).

A disposizione: Fiorini, Verardi, Cariello, Pianese, Allegro.

Allenatore: Massullo





Pontelungo: Breeuwer, Bolia, Alizeri, Fari-nazzo, Calandrino M., Pollero (64’ Ardissone), Delfino (84’ Guardone), Asteggiante, Rocca (59’ Marquez), Sfinjari, Chariq (77’ Roascio).

A disposizione: Ghiozzi, Roascio, Fazio, Trucchi, Badoino.

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Kartal di Imperia