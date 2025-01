Associazione Stelle al merito sportivo, Roberto Pizzorno è il nuovo presidente regionale: "Entro il quadriennio olimpico un comitato in ogni provincia ligure"

Roberto Pizzorno, stella d’oro del Coni per meriti sportivi, delegato provinciale Coni Savona, è stato eletto presidente regionale della Associazione Stelle al merito sportivo. L’elezione è avvenuta a Savona, nella Sala Lelio Speranza, gentilmente concessa da Sport e Salute, alla presenza del presidente nazionale Francesco Conforti. Pizzorno governerà per il prossimo quadriennio olimpico insieme ai consiglieri savonesi Francesco Ciocca ed Enrico Rebagliati ed ai genovesi Piero Picasso e Stefania Bavoso. Pizzorno è il primo presidente regionale della Liguria dell’Ansmes dopo quasi due anni da delegato il dirigente savonese è riuscito a costituire due comitati provinciali (Savona e Genova) raddoppiando il numero degli iscritti. Afferma Pizzorno: “L’obiettivo che ci siamo dati è di costituire entro la fine del prossimo quadriennio Olimpico, i rimanenti due comitati provinciali a La Spezia ed Imperia e continuare a far crescere l’associazione in Liguria. Durante l’anno organizzeremo due convegni sulla disabilità e sull’abbandono precoce dei giovani dallo sport”. A dare la benedizione al nuovo comitato regionale il presidente nazionale Francesco Conforti che afferma: “Pizzorno è un vulcano di idee e di proposte. Confidiamo sulla sue esperienza pluriventennale nel mondo sportivo per far crescere ancor di più il nostro movimento”.