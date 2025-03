Albenga, domenica torna la "Randonnèe Sotto le Torri"

Domenica 9 Marzo si terrà la quinta edizione della Randonnée Sotto le Torri “Duxénto” organizzata dalla Asd Albenga Bike.





Il ritrovo e la partenza sarà come sempre in Piazza Corridoni (a 100 metri dalla Stazione ferroviaria di Albenga).

I ciclisti partiranno scaglionati dalle 7.30 alle 8.30.

Ricordiamo che questo tipo di gara non necessita di chiusura strade, pertanto non vi saranno disagi alla circolazione.





PERCORSO Randonnée



Partendo da Albenga direzione Levante si percorrerà il Lungomare sino a Ceriale dove i ciclisti si immetteranno sulla via Aurelia e attraverseranno le località costiere fino a Varazze.

A Varazze i partecipanti lasceranno la costa per iniziare la dolce salita "Del Pero" e giungeranno al primo punto di controllo con ristoro in località Stella San Martino.

Proseguiranno per pochi km e inizieranno la lunga discesa che li riporterà al mare, attraversando il comune che ha dato i natali al "Presidente più amato dagli Italiani" Sandro Pertini: Stella San Giovanni.

Arrivati ad Albisola ritorneranno ad Albenga lungo la SS1 Aurelia, rientreranno in Piazza Corridoni al punto di controllo con ristoro.

Chi deciderà per il percorso cicloturistico (127 km) le fatiche saranno terminate. Per i Randonners da 200 km invece si ripartirà, direzione Ortovero e Villanova D'Albenga, qui inizieranno la salita di Caso per giungere alla Crocetta di Moglio, poi lungo la stupenda via panoramica giungeranno a Testico dove avranno l’ultimo punto di controllo con ristoro. Proseguiranno scendendo nella val Merula attraversando Stellanello per giungere ad Andora, e da Capo Mele attraversando Laigueglia, Alassio, arriveranno ad Albenga all’Arrivo.





Ristoro finale, medaglia finisher ( ogni anno diversa e rappresentativa di una particolarità di Albenga ), brevetto e diploma di partecipazione.





“Questa manifestazione ormai testata - dichiara il Presidente dell’Albenga Bike, Roberta Bruzzone - non arreca nessun disagio alla circolazione stradale e richiama ogni anno centinaia di persone. Ad Albenga, infatti, arrivano non solo i ciclisti del nord che amano pedalare nel nostro territorio complice il clima favorevole, ma anche le loro famiglie e gli accompagnatori che hanno la possibilità di visitare la nostra città e spesso decidono di soggiornare qui per tutto il week end.

Ho personalmente dato indicazioni a molti accompagnatori, in attesa del ritorno dei ciclisti, sul nostro fantastico Centro Storico e sulla via Julia Augusta e so che spesso, incantanti dalle nostre meraviglie hanno deciso di tornare in vacanza proprio ad Albenga. Impossibile non innamorarsi di Albenga. Impossibile non voler ritornare”.





Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Le randonnée sono gare ciclistiche sempre più diffuse e apprezzate. Non comportano disagi al traffico data la partenza scaglionata degli atleti e permettono un legame molto stretto con il territorio. Se poi parliamo della randonnée organizzata dall’Albenga Bike parliamo di assoluta eccellenza anche in termini di organizzazione. Ogni anno partecipano centinaia di persone seguite dai loro accompagnatori che hanno la possibilità di conoscere la nostra città. Non per niente anche nell’ambito del progetto Bici in Comune intendiamo proporre come manifestazione proprio la randonnée organizzata dall’Albenga Bike che ben si lega con i temi del turismo sostenibile e della valorizzazione del territorio e del nostro entroterra”.