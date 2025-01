Calcio, Andora. Luca Delfino scuote i biancoblu: "Basta chiudersi, avremmo potuto avere 4 punti in più"

I pareggi interni contro Vadino e Baia Alassio hanno evidentemente frenato la corsa dell'Andora a un posto nei playoff di fine stagione.

Ne è consapevole anche il centrocampista Luca Delfino, intervenuto al termine della gara contro le vespe, terminata 1-1.

"Sono contento per il primo gol stagionale, ma c'è tanto rammarico per come si è conclusa la partita. Anche contro la Baia la squadra si è chiusa, come se avesse paura di vincere. Invece di chiuderci in difesa dovremmo chiudere le partite a nostro vantaggio, invece negli ultimi incontri abbiamo raccolto solo due punti invece di sei, quando l'intera posta in palio era alla nostra portata. E' un peccato perchè ora staremmo a parlare di tutt'altro. Dobbiamo uscire da questa situazione, par farlo serve un cambio di atteggiamento da parte di tutti".