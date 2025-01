Calcio. Serie D. Il Fossano rientra in corsa per la salvezza, la rete di Muzio piega l'Imperia

Fossano-Imperia 1-0 (33' Muzio)

Fossano: Avogadri, Cociobanu, Berbenni, Cattaneo, Rossi, Del Bello, Bozzuto, Finardi, Lozza, Muzio, Benti. A disposizione: Cusio, Gallesio, Freccero, Polli, Capitanio, Marku, Morganti, Serra, Scarpa.

Imperia: Santarelli, L. De Simone, V. De Simone, G. Graziani, Scarrone, Gandolfo Scalzi, Giglio, Szerdi, Costantini, T. Graziani. A disposizione: Ragone, Comiotto, Santanocito, Morra, Fatnassi, Brancato, Minei, Castagna, Totaro

1' inizia il match

4' iniziativa di Berbenni sulla fascia sinistra e conclusione a lato

6' si accende Scalzi. Doppio dribbling e tiro da fuori area che termine di poco sopra la traversa

9' lungo lancio di Costantini da centrocampo a pescare Scalzi in area, pregevole stop al volo del 7 nerazzurro e immediato tiro ribattuto da un difensore

14' Ammonito Finardi

18' ammonito Gandolfo

23' un lungo traversone dalla sinistra crea apprensione in area nerazzurra, ma così come i difensori imperiesi non riescono ad intervenire allo stesso modo gli attaccanti fossanesi non trovano l'impatto col pallone

33' Fossano in vantaggio. Punizione respinta dalla barriera e Muzio è lesto nell'appropriarsi del pallone e superare Santarelli in diagonale

44' primi segnali di risveglio di un' Imperia apparsa tramortita dopo lo svantaggio: Giglio lavora un pallone sulla sinistra e lo scarica centralmente su Costantini il cui rasoterra esce a fil di palo

Due minuti di recupero

45' +1 Che occasione per l'Imperia! Corner dalla destra, Scarrone ruba il tempo a tutti ma di testa alza troppo la mira da pochi passi

Fine primo tempo

50' Fossano a un passo dal raddoppio. Lozza riceve un pallone a centro area e in diagonale colpisce il palo a Santarelli battuto

57' entra Totaro per T. Graziani

59' un pallone banalmente perso a centrocampo dall'Imperia innesca una ripartenza del Fossano, con Lozza che avanza e serve Bozzuto che da sinistra conclude sul primo palo trovando la deviazione in corner di Santarelli

61' triplo cambio nell'Imperia: Morra, Comiotto e Santanocito rilevano Scarrone, L. De Simone e Costantini

63' ammonito Cattaneo

64' uno schema su calcio di punizione libera al tiro Scalzi il cui sinistro pecca di potenza e viene bloccato da Avogadri

65' entra Serra per Benti

71' Entra Morganti per Bozzuto

77' entra Brancato per Scalzi

83' sinistro a giro di Brancato deviato in corner

85' entra Polli per Lozza

87' entra Gallesio per Berbenni

90' Totaro calcia una punizione senza trovare il giro giusto, pallone alto e a lato.

FInisce il match dopo sei minuti di recupero