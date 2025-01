Calciomercato. Si è chiusa l'esperienza all'Albenga di Sangarè, l'esterno destro è stato tesserato dal Bra

"Benji" Sangarè riparte dal Bra.

Dopo la militanza tra le file dell'Albenga di inizio stagione, e le polemiche per il presunto caso di mobbing e razzismo, il forte esterno destro è stato tesserato dal sodalizio giallorosso, autentico dominatore del girone A del campionato di Serie D.

Sangarè si alternerà con Mawete sulla corsia laterale, regalando a mister Nisticò una delle coppie più forti dell'intero girone.

L'arrivo dell'ex giocatore bianconero non è però l'unico: al "Bravi" è sbarcato anche Alessio Rosa, ex centravanti della Folgore Caratese. Rosa ha militato in settori giovanili di primo livello come quelli di Roma, Atalanta, Torino ed Empoli, vestendo anche le maglie della Nazionali Under 15, 16, 17 e 18.