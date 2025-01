Calcio. La Carcarese ritrova gol e i tre punti. Orcino: "Bravi a indirizzarla subito, Ventimiglia squadra di qualità" (VIDEO)

“Oggi grande partita dei ragazzi, siamo contenti dell’approccio e del primo tempo, perché siamo riusciti ad indirizzarla con un 3-0 all’intervallo. Abbiamo chiesto attenzione nei primi minuti della ripresa e l’hanno avuta, sono stati bravi poi a continuare a giocare e creare occasioni. Fa inoltre sempre piacere non prendere gol. Non era affatto una vittoria scontata, conoscevamo il valore del Ventimiglia, squadra che anche fuori casa è riuscita ad impensierire gli avversari, ricordo ad esempio la loro vittoria a Sestri. Inquesto campionato non è mai facile, noi abbiamo perso con l’Argentina quando era ultima a zero punti. Se in partita sbagli qualcosa, vieni castigato e poi riprenderla è tosta. Domenica prossima ci sarà il big match con il Ceriale, i ragazzi sono carichi. La prepareremo come al solito, i giocatori in allenamento vanno sempre ai 100 all’ora, la vittoria di oggi ci dà anche un’iniezione di fiducia”

Il viceallenatore Matteo Orcino commenta ai canali ufficiali biancorossi la vittoria con il Ventimiglia