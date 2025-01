Calcio, Serie D. L'Albenga ha fatto tredici, il filotto di ko consecutivi prosegue con il 5-0 di Saluzzo

Non ci sono state sorprese di sorta dalla trasferta dell'Albenga a Saluzzo. Per l'ennesima volta gli ingauni hanno dimostrato tutta la propria inconsistenza tecnica, ancor di più contro una squadra dall'età media paragonabile a quella guidata da Thomas Massa.

I granata di Cacciatore hanno archiviato la pratica praticamente in un quarto d'ora, con le reti in apertura di Kone e Castineira, prima della terza rete dell'alassino D'Arcangelo poco prima della mezz'ora. Nel secondo tempo le restanti marcature piemontesi, con la doppietta di Scotto a decretare la tredicesima sconfitta consecutiva con gli ingauni. Non sono mancate ovviamente nemmeno ulteriori novità di mercato, con il portiere Francesco Serra (ex Chieti), e il difensore classe 2004 Giacomo Lattanzi (proveniente dal Montegranaro, Eccellenza marchigiana) in campo nel corso della ripresa.

Mercoledì il turno infrasettimanale vedrà l'Asti scendere in Liguria, in attesa di capire se l'incontro sarà disputato nuovamente a porte chiuse.



SALUZZO - ALBENGA 5-0

Reti: Kone 1', Castineira 16', D'Arcangelo 27 pt e 2', Scotto 34'st



Saluzzo: Vendramini; Magnaldi, Caldarola, Carli, Allasina, D'Arcangelo, Kone (17' st Vaiarelli), Scotto, Di Cesare, Castineira, Milia (15' st Carrino).

A disposizione: Fiorenza, Gjrgji, Maugeri, Birtolo, Vada, Milan, Ronco.

Allenatore: Cacciatore



Albenga: Galletti (4' st Serra); Gallo (22' st Ennasry), Gaido, Pezzella, Belgiovine (1'st Aboubakar), Aimari, Alfano (1' st Lattanzi), Di Porto, Parigi (32' st Nori), Ferrarese, Daidola.

A disposizione: Cobuzzi, Pezzulla, Assini, lorio.

Allenatore: Massa - Gaido