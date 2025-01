Calcio. Vittori spinge il Millesimo e inguaia il Finale, il gol dell'ex relega i rivieraschi al terzultimo posto

L'esito della gara tra Millesimo e Finale era atteso come uno snodo significativo per le dinamiche della zona playout e playoff.

Il risultato al 90' ha rispettato i pronostici, regalando alla squadra di Macchia quei tre punti necessari per rimanere in scia della Carcarese.

A realizzare il gol partita è stato il grande ex di giornata, Youri Vittori: quasi una beffa a rimarcare le difficoltà in zona gol dei finalesi (appena tre le tre reti realizzate nelle ultime sei partite dopo la partenza di Piu e Capocelli).

Un gol sufficiente, complice l'impermeabilità difensiva del Millesimo (appena 11 i gol subiti), per far pendere la bilancia dalla parte dei ragazzi del presidente Levratto, attesi la prossima settimana dal derby contro il Millesimo.

Per il Finale si profila invece lo scontro diretto contro il Legino, una delle ultime opportunità per evitare di presentarti allo sprint di primavera in piena zona playout.



MILLESIMO - FINALE 1-0

Marcatore: 67' Y. Vittori





Millesimo: Conde, Cigliutti, Brignone (55'Guarco), Di Mattia, Ndiaye, Vittori A., Sata (71' Piana), Gadau (76' La Rosa), Gomes De Pina Aladje (74' Bogarin), Villar, Vittori Y. (81' Quinonez).

A disposizione: Casanova, Bove, Salvatico.

Allenatore: Macchia





Finale: Scalvini, Shpuza (76' Arzarello), Caligaris, Genta (55' Risso), Pastorino, Giguet, Ballone (70' Bertozzi), Dagnino (73' Palumbo), Trevisano (70' Cafarotti), Renda, Belvedere.

A disposizione: Acojocaratei, Brollo V., Nazarenko, Scalia.

Allenatore: De Lucis





Arbitro: Thomas Cambiaso di Imperia