Calcio Serie D. "Ciccione" al limite, terreno reso pesante dalle piogge: un'incognita la sfida Imperia-Borgaro

Archiviata la sconfitta di Fossano, per l'Imperia settimana importante. La questione rimborsi, secondo fonti societarie, parrebbe stata parzialmente risolta: una parte di quelli mancanti è stata saldata, resta ancora una tranche da dover saldare ai giocatori entro fine mese, e quindi entro questa settimana.

Sul rettangolo verde (si fa per dire), anzi ci sono timori per la tenuta del dopo giornate di pioggia che hanno ridotto il 'Ciccione' a un acquitrino -oggi si confida in una tregua delle piogge e in una giornata ventosa che possa almeno asciugare la superficie - invece, domani, mercoledì 29 gennaio il turno infrasettimanale chiama i nerazzurri a dimostrare che quanto successo sabato in Piemonte è stato solo un incidente di percorso, che ha colto di sorpresa mister Pietro Buttu il quale si è assunto tutta la responsabilità dell'accaduto.