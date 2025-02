Calcio, Serie D. Cambio alla guida del Borgaro Nobis: in panchina arriva Ezio Rossi

Cambio su una delle panchine del girone A di Serie D invischiate nella lotta salvezza che vede in ballo anche diverse formazioni liguri.

E' infatti costata cara la sconfitta interna contro la Sanremese a mister Alberto Falco del Borgaro Nobis, sollevato dall'incarico di responsabile della Prima Squadra piemontese.

La società ha deciso di cambiare e affidare la conduzione dei biancoblu a Ezio Rossi "con l’obiettivo - si legge nella nota del club -, di lottare sino alla fine per raggiungere la salvezza. Nessun proclama, ma la garanzia di dare il massimo per raggiungere l’obiettivo".

Quest'oggi l’incontro con la squadra e il primo allenamento. Dopodiché, domenica prossima, per l'ex tecnico di Torino e Treviso l’esordio in un'altra sfida da ex sul difficile campo dell'Ossola di Varese.