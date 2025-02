Calcio a 5: buona la prima per l'Airole Fc, vittoria casalinga contro il San Lorenzo al Mare

Parte con una vittoria il girone di ritorno dell'Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Al PalaRoja di Ventimiglia le viverne hanno infatti battuto nel 'monday night' il MACS di San Lorenzo al Mare per 3-1 dopo una fase di campionato piuttosto frammentata e contraddistinta da rinvii e recuperi.

La vittoria nel big match contro il Caramagna A (reti biancoverdi di Joel Valenti, Marco Foti e doppietta di Giuseppe Pulvirenti) era stata infatti seguita dal 'recupero del recupero' dell'altro scontro al vertice contro l'Argentina Arma, una gara rivelatasi 'stregata' con un blackout che ha colpito la zona di Cipressa, campo di casa dell'Argentina, causando un nuovo rinvio del match durante l'intervallo sul risultato di 3-3 (per le viverne a segno Lorenzo Comi e doppietta di Giuseppe Pulvirenti).

In attesa della disputa del secondo tempo contro gli armesi l'Airole ha quindi iniziato il girone di ritorno nel migliore dei modi ospitando il MACS e portandosi presto in vantaggio di due reti grazie a Giuseppe Pulvirenti, al termine di una bella azione di squadra, e Davide Trama, su punizione, in un primo tempo segnato da numerose occasioni fallite e conclusosi così con un parziale di 2-0. Nella ripresa, con il MACS proteso in avanti nel tentativo di riaprire il match costringendo Mario Rositano ad alcuni importanti interventi, è arrivato il gol del rientrante Filippo Caramello Canzone a chiudere i giochi prima dello squillo ospite in pieno recupero a sancire il 3-1 finale.

Un risultato che mantiene quindi l'Airole nelle posizioni di vertice del Girone A in attesa della gara di lunedì prossimo sul campo dell'Oneglia e del recupero del secondo tempo, al momento fissato per il lunedì successivo, in casa dell'Argentina.