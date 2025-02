Italia Bike Cup. La Scott-Sram di Nino Schurter parteciperà alla Coppa Città di Albenga

Ultimo mese di attesa, ultimo mese di allenamenti prima della partenza del più amato circuito di cross country del nostro Paese. L’Italia Bike Cup Chaoyang scatterà nel primo weekend di marzo con una classicissima del settore come la Verona Mtb International e già grandi squadre non solo italiane fanno a gara per inviare le proprie adesioni al comitato organizzatore locale. L’1 e 2 marzo conosceremo già i leader delle varie categorie della kermesse che quest’anno si articola attraverso 8 appuntamenti.

La fama dell’Italia Bike Cup ha ormai varcato i confini nazionali e tutti i più grandi team hanno inserito il circuito fra i propri appuntamenti: una trasferta in Italia è ritenuta fondamentale nella fase di preparazione per i primi grandi appuntamenti della stagione, a cominciare dalla Coppa del Mondo. Ecco quindi che, ad esempio, la Scott-Sram guidata dal leggendario 10 volte campione del mondo Nino Schurter ha già assicurato la sua presenza alla seconda tappa, l’XCO Coppa Città di Albenga in programma sul litorale Savonese dal 7 al 9 marzo.

Ad aprile doppia tappa triveneta, a Coste di Maser (TV) il 5 e 6 per il ritorno del Gaerne Mtb Trophy e il 26 e 27 aprile a Stevenà di Caneva (PN) per il Caneva Mtb Trophy. Due tappe anche a maggio, l’11 con la novità assoluta di Capoliveri (LI) all’Isola d’Elba e il 17 e 18 a Courmayeur (AO) chiudendo così la porzione riservata alle categorie assolute. Ultime tappe riservate ai più giovani, l’8 giugno a Rivoli Veronese (VR) e il 31 agosto a Lugagnano (PC).

Non c’è una quota di abbonamento, si può aderire alle singole tappe al costo di 25 euro per le categorie assolute e amatoriali nelle prove internazionali, 10 euro per quelle nazionali mentre le categorie giovanili pagheranno sempre 10 euro. In base ai riscontri delle prime prove in calendario, c’è da attendersi una vera invasione di biker in giro per l’Italia, nei primi test internazionali dell’anno postolimpico.