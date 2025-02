Calcio, Spotornese. C'è l'ufficialità. il nuovo allenatore è Mario Gerundo

Non ci sono state sorprese nelle ultime ore dopo i rumors circolati dalla mattinata di lunedì.

Sarà Mario Gerundo ad assumere le redini della Spotornese dopo la separazione con mister Davide Ferraro.

Un'impresa sulla carta difficile, ma nelle mura biancazzurre c'è tutta la volontà di non lasciare nulla di intentato per preservare la Prima Categoria.

Per Gerundo (che sarà coadiuvato da Stefano Crocco) via libera quindi per il ritorno in panchina, dopo le esperienze con Quiliano, Veloce, Speranza e Plodio.