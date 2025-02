Stelle nello Sport. Aperte le iscrizioni per il Dolomiti Summer Camp 2025: Calcio, Pallavolo, Nuoto Artistico e tante discipline da provare

Un’estate di sport, natura e crescita per bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Sono aperte le iscrizioni per il Dolomiti Summer Camp 2025, in programma dal 6 al 12 luglio a Sappada (Udine), un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio, la pallavolo e il nuoto artistico.



I tre sport saranno i protagonisti assoluti della settimana, con allenamenti mirati e sessioni guidate da istruttori qualificati. A queste discipline si affiancheranno altre attività sportive e ricreative, pensate per arricchire l’esperienza e favorire la socializzazione tra i partecipanti. Dal basket all’orientamenti, dal beach volley al tiro con l’arco, passando per tennis, canoa, atletica, gite in baita e molto altro.



Sport, natura e divertimento in un ambiente unico. Il Dolomiti Summer Camp 2025 nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un’occasione di crescita attraverso lo sport, in un contesto naturale straordinario come quello delle Dolomiti. Il Calcio, per affinare la tecnica e il gioco di squadra. La Pallavolo, per migliorare riflessi, coordinazione e spirito di gruppo. Il Nuoto Artistico, per sviluppare eleganza, resistenza e sinergia in acqua. Oltre agli sport principali, i partecipanti potranno cimentarsi in escursioni, giochi di squadra e attività outdoor, creando un’esperienza completa che va oltre il semplice allenamento.



“Il nostro obiettivo è far vivere ai ragazzi una settimana di sport e crescita personale, dove possano migliorarsi atleticamente, fare nuove amicizie e sviluppare valori come il rispetto e la collaborazione”, spiegano gli organizzatori di BIC Genova ASD, realtà che da anni promuove iniziative educative e sportive per i giovani con il supporto di Stelle nello Sport. Un’esperienza formativa, sportiva e ricreativa da non perdere per tutti i giovani atleti!



Come per tradizione, dopo la prima settimana multi-sportiva, dal 13 al 26 luglio si terrà il Camp “Sport & Autonomia” dedicato esclusivamente a ragazzi con disabilità che potranno giocare e provare tante discipline sportive e vivere giornate di sport, amicizia e condivisioni di esperienze che ogni anno risultano davvero uniche.



Il Villaggio di Sappada propone 2 campi da calcio, 2 da calcetto, palasport, piscina, cambi da basket e pallavolo, tennis, laghetto per canoe, percorso orienteering, rifugio per escursioni, trekking, campi da

beach volley, sala giochi e discoteca.



L’organizzazione curata del Bic Genova prevede un pacchetto totale con pensione completa e accesso agli impianti, corso di avviamento e/o perfezionamento sportivo, viaggio in pullman granturismo, animazione, assistenza medica, kit sportivo e l’ormai tradizionale “fotoposter” del Camp a ricordo di momenti di grande gioia.



Le iscrizioni sono aperte sul sito www.atpcamp.it e per informazioni è possibile scrivere a info@atpcamp.it o contattare il 338.3651250.