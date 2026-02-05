Giudice Sportivo | Promozione. Due giornate a Melegazzi, un turno a Romeo, Beluffi e Damonte

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 1/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/ 3/2026
CARRARESI NICOLA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
A fine gara avvicinava con fare minaccioso l'AA1 e gli rivolgeva espressioni irriguardose che reiterava successivamente accedendo allo spogliatoio assegnato alla terna.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/ 2/2026
DE BENEDETTI GIANCARLO (CALVARESE 1923)
AMMONIZIONE (I INFR)
CURRI SALVATORE (PONTELUNGO 1949)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 19/ 2/2026
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)
VALLE ANGELO (SUPERBA CALCIO 2017)
SQUALIFICA FINO AL 12/ 2/2026
VALMATI ENRICO (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE (VII INFR)
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (II INFR)
GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
DIGNO ADAMO (SERRA RICCO 1971)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)
Reagiva ad un fallo colpendo un avversario con una testata al volto di media intensità, senza conseguenze lesive
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CINEFRA DAVID (CAPERANESE 2015)
DAMONTE ALESSANDRO (SESTRESE BOR. 1919)
Sanzione ridotta per la tenuità dell'espressione usata.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)
MACCIO LORENZO (MASONE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MORCHIO ALESSANDRO (SAN CIPRIANO)
A fine gara colpiva con una manata al volto il vice allenatore avversario, senza provocare conseguenze lesive, ma aumentando lo stato di tensione creatasi fra le due società (sanzione ridotta per il chiarimento cercato a fine con la vittima del suo gesto)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
A fine gara, dopo essere stato ammonito nel corso della stessa, rimediava una seconda ammonizione provocando gli avversari e cagionando un battibecco generale fra le due squadre
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)
BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
DAMONTE LORIS (LEGINO 1910)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PERRIER SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)
D AMICO JARI (CAPERANESE 2015)53/25
MONACIZZO CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO)
PELOSI JOSEPH (SAN CIPRIANO)
COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
GALATOLO PIETRO (SESTRESE BOR. 1919)
MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)
GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (XI INFR)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
PUDDU DANIELE (FINALE)
CALVI SAMUELE (MASONE)
FALSINI FILIPPO (PRAESE 1945)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
SALVETTI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
FURIO NICCOLO (SANTERENZINA)
PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
SIRI STEFANO (SUPERBA CALCIO 2017)
LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (III INFR)
BOGGIANI MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)
MARTINI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
OWUSU ANSAH DERRICK (CALVARESE 1923)
DESTITO LORENZO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CONTE NICOLAS (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
TONA MARC (FINALE)
BRUNOZZI ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)
BOTTERO FILIPPO (MASONE)
CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
SACCHI GABRIELE (PRAESE 1945)
AGOSTINO GIUSEPPE (SAVONA F.B.C. 1907)
DAMONTE ALESSANDRO (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE (II INFR)
APRILE MATTEO (ANGELO BAIARDO)
PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
ROFFO LUCA (CALVARESE 1923)
CINEFRA LORIS (CAPERANESE 2015)
MINAZZO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ANDREOLI MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)
SEVERI SIMONE (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (I INFR)
PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
DIANA DAVIDE (CA DE RISSI SG)
TEMANI RICCARDO (CANALETTO SEPOR)
RAMELLA FEDERICO (CAPERANESE 2015)
BELLOTTI EMILIANO (FINALE)
BURATTINI SAMUELE (SAMMARGHERITESE 1903)
TOME LUCA (SAMMARGHERITESE 1903)
FORNARO ANDREA (SAMPIERDARENESE)
BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)
COMITI ANDREA (SANTERENZINA)
MARESCA GABRIELE (SESTRESE BOR. 1919)