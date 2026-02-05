Giudice Sportivo | Eccellenza. Le sanzioni settimanali, la San Francesco perde Pare per una giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 31/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BALESTRINO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
PELLICANO FRANCESCO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (I INFR)
AVANDRO FRANCESCO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
GARE DEL 1/ 2/2026
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 FEZZANESE
Per la condotta dei propri sostenitori i quali nel corso della gara rivolgevano ripetutamente all’AA1
espressioni ingiuriose e irriguardose
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DE LUCIA SILVESTRO AMMONIZIONE (II INFR)
(MOLASSANA BOERO A.S.D.)
BUSCEMI MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
PONTE GIULIO (FEZZANESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MORELLI MATTIA (FEZZANESE)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
STRADINI MATTEO (FEZZANESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CICIRELLO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)
VILLA DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)
PARE DJIBRILL (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)
BACIGALUPO GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CHIARLONE MARCO (CARCARESE)
MARRALE GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
GADAU GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)
MONTEMAGNO PATRICK (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
RIMONDO TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
GIGLIO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)
GARBARINO ALESSIO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (III INFR)
BONANNO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ATZORI FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ALIBONI LORENZO (FEZZANESE)
MAZZOLA ANDREA VINCENZO (FEZZANESE)
POMO FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
COMPAGNONE MARCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
CROCE MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
FAGGIANO STEFANO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PASTORINO LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BIANCHINO PAOLO (BUSALLA CALCIO)
ZANETTI LEONARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (I INFR)
FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)
GARBARINO MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PRUDENTE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
BOERO LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
CIRILLO ELIA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)