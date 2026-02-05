Calcio | Seconda Categoria. La Nolese allunga in vetta, mister Saccone: "Non semplice tornare in campo, prossime gare fondamentali"

Torna finalmente senza asterischi la classifica di Seconda Categoria. Nella giornata di domenica si sono infatti disputati gli ultimi due recuperi, che hanno ridisegnato la graduatoria e chiarito definitivamente i valori in campo. A sorridere più di tutti è la Nolese, che supera per 2-0 il Plodio e conquista tre punti di enorme peso specifico, guadagnando un piccolo ma prezioso margine sulle dirette inseguitrici.

Un successo che vale doppio, arrivato al termine di una gara tutt’altro che semplice. "Questa vittoria è sicuramente molto importante – spiega mister Pietro Saccone – perché ci ha permesso di allungare in testa alla classifica. Eravamo gli ultimi a giocare tra le prime squadre, quindi c’era anche un po’ di pressione".

La partita, però, ha presentato diverse insidie. "Venivamo da una sosta lunga, quasi sei settimane – prosegue il tecnico – e non è mai facile ritrovare subito il ritmo partita. Ci siamo allenati anche durante le vacanze, ma giocare il campionato è un’altra cosa. L’avversario era fisico e ben organizzato, e la gara è stata più complicata di quanto possa sembrare dal risultato".

Nonostante qualche difficoltà, la Nolese ha creato molto. "Abbiamo colpito due pali e una traversa, rischiando di subire gol solo in un’occasione. Non è stata una partita perfetta, forse è mancata un po’ di brillantezza, ma credo che la vittoria sia meritata".

Saccone sottolinea soprattutto la risposta del gruppo, anche al netto di qualche cambio nell’undici iniziale. "Sono molto contento perché, pur cambiando un paio di giocatori, ho avuto risposte importanti. I cambi sono stati validissimi e questo nasce dal lavoro settimanale: chi gioca meno si allena come se dovesse giocare sempre. È questo che fa la differenza e crea un vero gruppo".

Un plauso speciale anche ai singoli. "Sono felice per il gol di Willy Aroca Cortes, se lo meritava, così come per tutti gli altri. Oggi ha anche esordito Oliveri con noi e ne sono davvero contento. La squadra è viva, ha voglia e lo dimostra".

Lo sguardo ora va al futuro, con un calendario fitto e decisivo. "Le prossime tre settimane saranno fondamentali – conclude Saccone – la trasferta di Pallare, lo scontro diretto con il Sassello, poi la Coppa e il derby contro la Spotornese. Sta a noi continuare a lavorare con impegno e cercare di allungare ancora, per consolidare un primato che per noi è importantissimo".