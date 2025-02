Kendo. Il CSSK Savona festeggia, ecco il primo posto al Trofeo Ikigai di La Loggia

Grande partecipazione a La Loggia, alle porte di Torino, per la 5ª edizione del Trofeo IKIGAI di kendo, torneo a squadre composte da tre atleti.

L'evento ha visto la presenza di 25 squadre provenienti da tutto il nord Italia, con atleti di alto livello, tra cui diversi membri della nazionale italiana.

Le squadre liguri si sono distinte con ottime prestazioni. L’Andrea Doria Genova ha iniziato con slancio, conquistando il 2º posto nella fase a gironi. Tuttavia, il tabellone a eliminazione diretta si è rivelato particolarmente impegnativo, con avversari di grande calibro. Dopo aver superato i primi turni, il cammino si è interrotto ai quarti di finale, a un passo dal podio.

Prestazione straordinaria per il CSSK di Savona (Circolo Scherma Savona Kendo), che ha trionfato nel torneo. La squadra savonese ha conquistato il trofeo con una prova impeccabile, imponendosi in finale contro la favoritissima Do Academy di Torino, squadra di casa.