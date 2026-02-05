Il mondo sportivo savonese è in lutto: è morto Roberto Bracco, campione di boxe e Stella d'Oro del Coni

La notizia è arrivata pochi minuti fa dal Delegato Coni di Savona, Roberto Pizzorno: si è spento stamane Roberto Bracco, figura di riferimento dello sport savonese e nazionale, protagonista di una lunga vita dedicata alla boxe e all’impegno sportivo istituzionale.

Nato a Varazze il 7 dicembre 1939 e residente a Roccavignale, Bracco aveva iniziato a praticare la boxe negli anni Cinquanta, arrivando a vestire la maglia della nazionale italiana e sfiorando nel 1960 la convocazione per le Olimpiadi di Roma. Per i suoi meriti sportivi era stato insignito della Stella d’Oro del CONI e dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, riconoscimento consegnato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su indicazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Vice presidente dell’Associazione Nazionale Azzurri e Atleti Olimpionici d’Italia, Bracco ricopriva anche il ruolo di delegato provinciale della FPI di Savona. Dal 2014 era fiduciario del CONI per il Comune di Millesimo e per l’Alta Val Bormida. Con la sua scomparsa, lo sport ligure perde un dirigente appassionato e un testimone autentico dei valori sportivi.