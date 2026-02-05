Owens e Long, la sfida che diventò amicizia e storia: Cairo rivive l’Olimpiade di Berlino 1936

Mentre il mondo sportivo è concentrato sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, anche Cairo celebra il suo “evento olimpico”… in versione culturale. Sabato 7 febbraio, alle ore 18:00, presso la biblioteca civica “Francesco Cesare Rossi”, sarà presentato il libro “Berlino 1936 – La storia di Luz Long e Jesse Owens” di Giuseppe Assandri, nell’ambito della rassegna “Cairo Montenotte Libri: passaporto per il mondo”.

L’autore dialogherà con l’avvocato Nella Ferrari, raccontando uno dei momenti più emozionanti della storia dello sport moderno: i Giochi Olimpici del 1936, concepiti come strumento di propaganda del nazismo e trasmessi per la prima volta al mondo dalla televisione. Qui si incontrano le vite di Luz Long, atleta tedesco di punta, e Jesse Owens, campione afroamericano statunitense, protagonisti di una sfida che va oltre la competizione, diventando simbolo di amicizia, coraggio e superamento delle barriere razziali e sociali.

Berlino 1936 segna un evento epocale nella storia dello sport. Durante il salto in lungo all’Olympiastadion, Owens sbaglia i primi due tentativi, rimanendo con un’unica possibilità per accedere alla finale. Long, già qualificato, lo avvicina e gli offre suggerimenti: Jesse li segue e realizza un salto da record, conquistando l’oro. Al termine della gara i due atleti si abbracciano davanti al pubblico, un gesto immortalato nelle immagini e rimasto nella storia.

Il libro ripercorre in parallelo le esistenze dei due campioni e il loro rapporto epistolare, durato fino alla tragica morte di Long, testimoniando un legame che ha unito anche le loro famiglie. L’ingresso alla presentazione è libero, un’occasione per vivere le “Olimpiadi” della cultura e dello sport attraverso un evento che ha lasciato un segno indelebile.