Calciomercato, Albenga. Gallina in campo a Tortona, ma circolano ancora nuovi nomi

Nonostante una stagione che, domenica dopo domenica, appare sempre più compromessa, per l'Albenga non si fermano le voci di mercato.

A Tortona, dove è arrivata la quindicesima sconfitta consecutiva, ha infatti esordito Pietro Gallina, centrocampista classe 2005. "Radiomercato" segnala però ulteriori operazioni che potrebbero alimentare il tourbillon delle ultime settimane.

Si sono fatti largo i nomi dell'attaccante italo-etiope Ivan Asaged, leva 2004, ex giovanili di Milan, Monza, Lecco e Siena e del portiere Thomas Vesnaver. Come sempre per avere le eventuali conferme bisognerà aspettare domenica e la presentazione della distinta di Albenga - Vado.