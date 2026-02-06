Football Americano | Verso l'esordio in IFL2: i Pirates ufficializzano l’arrivo di coach Anderson

Scatterà domenica 22 febbraio il campionato italiano di football americano di IFL2 e in casa Pirates è tempo di ultimare i dettagli. Alla riconferma di tutto lo staff tecnico della scorsa stagione guidato dal capo allenatore Alfredo Giuso Delalba, si aggiunge un nuovo offensive coordinator, ovvero allenatore dell'attacco ligure.

Dalle parti del Pirates Field approda un coach da oltreoceano: è lo statunitense Wayne Anderson, classe 1967, con passate importanti esperienze in team italiani. Coach Anderson vanta una ultratrentennale esperienza sia in qualità di capo allenatore, sia da coordinatore dell'attacco, con campionati vinti e riconoscimenti personali partecipando a numerosi camp della NFL, principale lega professionistica mondiale.

"Siamo riusciti a mettere l'ultimo tassello per il nostro staff tecnico - ha dichiarato Eugenio"Gegio" Meini, General Manager dei Pirates - Siamo convinti che la nostra scelta, che rispecchia la nostra filosofia di gioco, porterà grande giovamento al nostro gioco d'attacco. Un coach come Wayne Anderson, con la sua esperienza, il suo carisma e le sue doti umane, ci darà quella spinta in più per diventare più competitivi e completi".

E proprio Anderson non ha nascosto il suo entusiasmo per la nuova avventura: "Sono entusiasta di lavorare per coach Dino - ha spiegato - Ci conosciamo da tanto tramite la comunità italiana del Football, non vedo l'ora di diventare parte della famiglia dei Pirates e avere una stagione 2026 di successo”.