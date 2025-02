Vendita Imperia calcio, Franco Commini incontra il sindaco Scajola e precisa: "Nessun preliminare, ma grande interesse per il club"

Franco Commini, l'imprenditore romano interessato all'acquisto dell'Imperia Calcio, ha incontrato nella tarda serata di ieri il sindaco di Imperia, Claudio Scajola a Palazzo Civico.

Un colloquio di circa 40 minuti durante il quale Commini ha presentato il progetto della cordata che guida. Tra i temi trattati, oltre alla questione legata allo stadio, l'imprenditore ha espresso gli interessi che il suo gruppo potrebbe sviluppare nella città, in particolare riguardo al porto turistico.

"Abbiamo un forte interesse a partecipare, abbiamo le spalle coperte e siamo pronti ad affrontare le problematiche del club", ha dichiarato Commini dopo il colloquio. Ma qual è l'entità dell'investimento che si intende fare? "Vediamo, non possiamo dare una risposta precisa al momento. Dobbiamo valutare i numeri. L'investimento sarà proporzionato. Prima di tutto, ci interessa lo stadio. La scuola calcio dovrà essere riportata al 'Ciccione', ma prima bisogna fare chiarezza. Abbiamo confermato al sindaco il nostro interesse e valuteremo i documenti e le proposte".

Non sembra, quindi che, come inizialmente riportato, ci sia già un preliminare tra le parti. "Abbiamo ufficialmente richiesto la documentazione e, una volta visti i numeri, faremo la nostra proposta. Il preliminare non è mai arrivato. Ora la palla passa ai professionisti", ha concluso Commini, precisando che lui è lo zio, e non il fratello, di Stefano, attuale presidente del Prato.