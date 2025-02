Calcio, Serie D. Il Vado prenota i tre punti ad Albenga, la Cairese riceve il Derthona

Superata la boa dei due terzi del campionato, inizia il rush finale per le venti squadre impegnate nel girone A di Serie D.

Le formazioni savonesi stanno vivendo quasi una sorta di limbo, dato che il traguardo stagionale appare ormai quasi delineato.

Oggi si confronteranno al Riva l'Albenga e il Vado, con i rossoblu super favoriti per la conquista dei tre punti rispetto all'undici di mister Massa. La squadra di Cottafava ha il dovere di concludere nel migliore dei modi il proprio torneo, complice la fuga del Bra (oggi chiamato ad affrontare la Novaromentin, in uno degli ultimi ostacoli rimasti nella strada verso la C), mentre i bianconeri appaiono tristemente destinati alla retrocessione in Eccellenza (oggi è alle porte la sedicesima sconfitta consecutiva).

Fortunatamente per la Cairese il periodo più critico sembra alle spalle. Una salvezza tranquilla pare infatti alla portata dei valbormidesi, impegnati oggi pomeriggio al Brin contro il Derthona.