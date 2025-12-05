Calciomercato. Il Finale batte il colpo Bogarin, ufficiale l'arrivo al Borel

Per essere aggiornato sulle ultime news di mercato in tempo reale CLICCA QUI

Era attesa per la seconda parte della settimana l'ufficialità dell'arrivo di Ivan Bogarin al Finale.

Puntuale, la società giallorossoblu ha confermato l'arrivo dell'attaccante ex Millesimo e Bragno, da stasera a piena disposizione di mister Alessi.

"La Società F.B.C. Finale da il benvenuto a Ivan Bogarin!

L'esterno classe 2004 entra a far parte della rosa di mister Alessi per la seconda parte di stagione dopo l'esperienza al New Bragno.

Di origine paraguaiana, il suo primo approccio con il calcio ligure è stato con la Spotornese. Dopo, le esperienze con Cairese e Millesimo, entrambe vincenti con il salto in D con i gialloblu e la promozione in Eccellenza con i giallorossi.

Benvenuto Ivan e in bocca al lupo".