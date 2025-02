Non è stato un inizio di stagione semplice per la Vadese e nemmeno per il suo estremo difensore, Luca Cerone.

Il numero uno azzurrogranata non ha voluto aggrapparsi ad alibi o scuse, proponendo una schietta autocritica.

Domenica però è arrivato il riscatto personale grazie al proprio fondamentale contributo nell'imporre l'1-1 al Savona.