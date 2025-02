Se la partita sul rettangolo verde ha avuto poco da dire per il forte sbilanciamento di forze in campo, la nota lieta di Albenga - Vado è arrivata dall'esordio in Prima Squadra, per i rossoblu, di Federico Pompilio.

Il giovane difensore è stato lanciato in corso d'opera da mister Cottafava, in una giornata che indipendentemente da come si è sviluppata, rimarrà per sempre nella mente del calciatore classe 2006.