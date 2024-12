Calcio, Eccellenza. E' arrivata l'ufficialità, Silvestro De Lucia è il nuovo allenatore dell'Angelo Baiardo

L'annuncio:

L' Angelo Baiardo comunica ufficialmente che Silvestro "Silver" De Lucia è il nuovo tecnico della Prima Squadra Maschile militante nel campionato di Eccellenza.

Ex di Campomorone Sant'Olcese, Sestri Levante Under 17, e Vado in Serie D, e con un lungo e brillante percorso da calciatore nei vari campionati dilettantistici, De Lucia avrà il compito di risollevare le sorti del Baiardo.

Il Mister sarà affiancato dal collaboratore Francesco Montemagno.

Il Consiglio Direttivo, al contempo, desidera ringraziare e salutare Domenico Fragalà e Roberto Ghisu per il prezioso lavoro svolto al fianco dell'ex tecnico Savio Amirante.