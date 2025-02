Giudice Sportivo, Prima Categoria. I provvedimenti nei quattro gironi, il Cengio senza Bayi per nove giornate

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 8/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 RIOMAIOR 1965

Per il comportamento dei propri sostenitori che, dal 10' al 35' del 2ºt, a mezzo di un megafono, rivolgeva al ddg cori con espressioni ingiuriose.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

MASENA RODRIGUEZ MARCOS JORGE (BORGORATTI)



ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

FURIA LUCA (RICCO LE RONDINI)



AMMONIZIONE (II INFR)

DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BENZONI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE)

BO PAOLO (ATLETICO CASARZA LIGURE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

DE ROSA ALESSIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DOKU ALTIS (RABONA VIA DELLACCIAIO)

BOEMI FRANCESCO (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)



AMMONIZIONE (III INFR)

BAGNASCO MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)

DI MARTINO LEONARDO (BRUGNATO 1955)

VELATI MATTEO (CA DE RISSI SG)

GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)

RAFFETTI FEDERICO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)

LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)

PALMA FABRIZIO (RICCO LE RONDINI)

MORTOLA GIACOMO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BOERO GIOVANNI (SORI)



AMMONIZIONE (II INFR)

MUZIO DANIELE (ATLETICO CASARZA LIGURE)

VATTERONI TOMMASO (CASARZA LIGURE)

BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)

TAZZER MARCO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

NDIAYE ALPHONSE ARMAND (SORI)



AMMONIZIONE (I INFR)

BERTELLI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

GARAVENTA MASSIMILIANO (BORGORATTI)

TORRE ALESSANDRO LUCA (BORGORATTI)

FERRARI EDOARDO (BRUGNATO 1955)

GAVINI LUCA (BRUGNATO 1955)

BERTAGNA FILIPPO (CASARZA LIGURE)

CHERICI FABIO (MULTEDO 1930)

SEMINO RICCARDO (MULTEDO 1930)

VENTRIGLIA MICHELE (RIESE)

BUSSANICH SIMONE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

QUACQUARO GUGLIELMO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

RIILI LUCA (SORI)

CASALINUOVO RAFFAELE (SPOTORNESE CALCIO)



GARE DEL 9/2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 9/2/2025 BOLANESE - IRON FOX AMEGLIESE

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara non si è potuta disputare per impraticabilità del tdg

Dispone la ripetizione della stessa in data ed ora da destinarsi

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRO MAURIZIO (DEGO CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

BOTTO GIANLUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/3/2025

FIORI MARCO (MALLARE)

A fine gara rivolgeva al ddg espressioni irriguardose ed ingiuriose



SQUALIFICA PER UNA GARA

PUGGIA ENRICO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)



AMMONIZIONE (II INFR)

RATTALINO SIMONE (BORGHETTO 1968)

CHIARLONE LORIS (CENGIO)

COLA EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)

AMMONIZIONE (I INFR)

GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER NOVE GARE EFFETTIVE



BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

In disaccordo con il ddg per una sua decisione, gli si avvicinava minacciosamente e lo spingeva mettendogli le mani sul petto, senza conseguenze lesive (sanzione aggravata in quanto capitano - Art. 73, comma 4 NOIF)



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CUCUZZA GABRIELE (GOLFO DIANESE 1923)

Al 27' del s.t. colpiva un avversario con una testata nel petto, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAGNI MANUEL (DEGO CALCIO)

BROVIDA ALESSANDRO (MALLARE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

Al termine della gara correva verso il ddg con fare iracondo e minaccioso, avvicinandosi a meno di 15 cm dal volto dello stesso, impedendogli di recarsi nello spogliatoio ed imputandogli, urlando, che per via dell'ammonizione ricevuta, avrebbe saltato la successiva giornata di campionato. Il ddg non riusciva comunque a notificargli l'espulsione in quanto egli si recava direttamente negli spogliatoi, continuando ad urlare nei confronti del ddg espressioni irriguardose e lesive del prestigio arbitrale. Prima di entrare negli spogliatoi, tirava un pugno alla porta, gridando espressioni gravemente irriguardose all'indirizzo del ddg.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MODESTI OMAR (ANDORA 1966)

PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

META ARVI (CENGIO)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

TESTONI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)

ZINNARI DAVIDE (PRIARUGGIA G.MORA)

BONATI ALESSANDRO (ROMITO MAGRA 1922)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

TAVARONE FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERTACCHINI MATTEO (APPARIZIONE FC)

VIGNONE FABIO (BORGHETTO 1968)

LEGGIO SAMUELE (CAMPOROSSO)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

GARRONE JACOPO (DEGO CALCIO)

ISLAHI ABDELHAKIM (GOLFO DIANESE 1923)

REALE MATTIA (MALLARE)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

LAROSA PAOLO (PEGLI LIDO FBC)

ORECCHIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BERGITTO EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

LESKAJ SUEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

FRISCIONE DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

LO VECCHIO ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

LORENZINI EDOARDO (COLLI 2024)

CALVI SAMUELE (MASONE)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)



AMMONIZIONE (VII INFR)

QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)



AMMONIZIONE (VI INFR)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

THEVENET NICOLAS JEAN LU (CENGIO)

DIOTTO MASSIMILIANO (DEGO CALCIO)

DONDERO COSIMO (F.C.LAVAGNA 2.0)

RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GRECO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SCALABRIN MAXIMO U (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (III INFR)

LUCIANO MICHELE (APPARIZIONE FC)

GASCO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

ALLISIARDI FABIO (BORGHETTO 1968)

SCATIGNA MARCO (CADIMARE CALCIO)

FRECCERO LUCA (CENGIO)

OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)

MOLINELLI MARCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

TINKIANO FELIX (GOLFO DIANESE 1923)

GARZON DANIELE (MASONE)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)

TARASENKO NIKITA (PEGLI LIDO FBC)

CLAUDETT ROCHA DARLYN (PRIARUGGIA G.MORA)

BRINI GIORGIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SETTI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)

MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

REBORA MARCO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CAMPAGNANI ALESSIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

PUGLISI DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (II INFR)

DE COL IVAN (ANDORA 1966)

PIEMONTESE DANIELE (BORGO INCROCIATI)

PELLE STEFANO (CENGIO)

GUASTAMACCHIA NICOLO (DEGO CALCIO)

DROVANDI JACOPO (MAROLACQUASANTA)

SARTORI MARCELLO (OSPEDALETTI CALCIO)

ABBATEMARCO GIOVANNI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SCHIRRU MICHELE (SAVONA F.B.C. 1907)

ARCIDIACONO MATTIA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

NIDA KEVIN (VADINO FOOTBALL CLUB)

RENZA MANUEL (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (I INFR)

SAIA MATTEO (APPARIZIONE FC)

GIBILARO FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MANGIATORDI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)

LOPEZ MAICOL (CADIMARE CALCIO)

ROTOLO CARMELO KEVIN (CAMPOROSSO)

CISSE IBRAHIMA (CASTELNOVESE)

MANCUSO SAMUELE (COLLI 2024)

GENNARELLI ANTONIO (DEGO CALCIO)

DE MARTINI ALESSANDRO (F.C.LAVAGNA 2.0)

BURDISSO SIMONE (IMPERIESE CALCIO)

DOTTA GABRIEL (LETIMBRO 1945)

PUPPO MATTIA (PEGLI LIDO FBC)

MISERENDINO DANIELE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CAMARA IBRAHIMA SORY (SANTERENZINA)

MAZZOLA ANDREA VINCENZO (SANTERENZINA)

GLORIA DANIELE (VADINO FOOTBALL CLUB)