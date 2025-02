Artesina: amore per la neve, inclusione e grandi eventi

La giornata di San Valentino è dedicata agli innamorati. Ad Artesina, la possibilità di rinnovare il proprio amore per la neve è quotidiana. Da domani, ancor di più grazie alla riapertura del collegamento con Prato Nevoso e, con la possibilità di usufruire anche dell'accesso da Rastello. Tutto il comprensorio del Mondolè Ski sarà così alla portata delle famiglie per un nuovo ed emozionante week end con gli sci o le tavole da snowboard ai piedi.



Artesina chiude l'ennesima settimana segnata dall'invasione di tantissimi studenti italiani e inglesi. Nel prossimo week end, ancora massima attenzione agli universitari con un programma definito insieme a UniASTISS, Polo universitario di Asti. Accoglienza e supporto didattico per gli amici di “Discesa Liberi”, l' associazione che si occupa di disabilità, e della FIEFS (Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi). Giornate all'insegna degli sport invernali per tutti, con in prima linea la stazione di Artesina insieme ai maestri di sci della "Scuola Marguareis" nell'ambito dello stage “Disabilita ed inclusione in montagna”.

Domenica ritorna “La Piazza in musica”, dedicata come sempre ai turisti, e l’immancabile appuntamento con Pinky e la baby dance, puntuale alle 12. Il coniglio rosa di Artesina è al lavoro per richiamare i suoi colleghi da tutta Italia in vista del raduno delle mascotte sulla neve previsto sabato 1 marzo alle ore 14. Grande attesa anche per l'edizione 2025 del Giganturra, il divertentissimo slalom gigante in stile vintage che si terrà sabato 29 marzo.

Ecco gli impianti a disposizione del pubblico: Rocche Giardina, Colletto, Costabella, Mirafiori, Turra, Rastello, Borello e Castellino. Queste le piste aperte: Campo scuola Costabella, Colletto, Gaviot, Mirafiori, Borello, Quarti alta, Quarti bassa, Selletta più le tre piste della Turra

Ski pass convenienti per chi li acquista online. Sul sito artesina.it, sulla pagina FB e il profilo IG, sono reperibili tutti gli aggiornamenti. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174.242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it.