Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Q&V - Baia Alassio aprirà il triangolare di semifinale, Savona o Multedo la terza contendente

La Coppa Liguria di Prima Categoria 2024/2025 entra nel vivo con il terzo turno, che rappresenta la fase di semifinale della competizione. Le squadre ancora in corsa si sfideranno nei due gironi triangolari, al termine dei quali verranno decretate le finaliste.



Girone 1

Le sfide del Girone S1 prenderanno il via mercoledì 5 marzo 2025, con l'incontro tra Quiliano&Valleggia e Baia Alassio Auxilium, che si disputerà alle ore 20:00 al "A Picasso" di Quiliano . La terza squadra del girone, ovvero la vincente del Girone 03 che emergerà dal match tra Multedo e Savona, osserverà un turno di riposo.

La seconda giornata, prevista per mercoledì 19 marzo 2025, vedrà l'ingresso in campo della squadra che ha riposato, la quale affronterà la perdente della prima sfida (o la squadra che ha pareggiato in casa). Infine, la terza e ultima giornata del girone è in programma per mercoledì 2 aprile 2025, con accoppiamenti definiti in base ai risultati precedenti.



Girone 2

Nel Girone S2, la prima giornata si disputerà mercoledì 19 febbraio 2025, con la sfida tra A.N.P.I. Sport E. Casassa e Priaruggia G. Mora, alle ore 20:30 presso il campo "25 Aprile" di Genova. La formazione del Casarza Ligure osserverà un turno di riposo.

Come per il Girone S1, la seconda giornata, in programma per mercoledì 5 marzo 2025, vedrà la squadra rimasta a riposo sfidare la perdente della prima gara (o la squadra che ha pareggiato in casa). La terza giornata, decisiva per il passaggio del turno, si disputerà mercoledì 19 marzo 2025.

Le squadre vincitrici dei rispettivi gironi si qualificheranno per la finale della Coppa Liguria. La squadra con il maggior punteggio nel proprio raggruppamento accederà alla fase conclusiva del torneo.

In caso di parità tra due o più squadre, verranno adottati i seguenti criteri per determinare la vincente del girone:

Punti ottenuti negli scontri diretti tra le squadre coinvolte;

Differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate;

Differenza reti complessiva nel corso del girone;

Maggior numero di reti segnate.