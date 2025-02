Calcio. Il Ligorna in arrivo a Vado, mister Pastorino: "Vogliamo vincere, ma servirà spirito di sacrificio"

Domani alle 15:00 la prima squadra del Ligorna affronta il Vado nel Girone A di Serie D. Allo Stadio Chittolina si affrontano i Biancazzurri, quinti della classe, e i Rossoblù, terzi in classifica. Il Ligorna è reduce da quattro vittorie nelle ultime sei sfide, mentre i vadesi approcciano la partita forti di due vittorie consecutive contro Vogherese e Albenga.



Qui il commento di Mister Pastorino sulla condizione della squadra e sulla sfida: «C’è un buon ambiente, buon momento anche se abbiamo perso nell’ultimo turno contro il Fossano. La squadra ha reagito subito, c’è già grande motivazione. Quella contro il Vado è una partita che si presenta per la qualità dell’avversaria, per l’importanza della gara, per il fatto che, secondo il mio parere, Vado e Varese sono le più attrezzate come rosa, infatti stanno facendo un ottimo campionato. Per noi è importante sia per la classifica che per la corsa ai playoff, perché andiamo a misurarci contro una squadra molto forte, contro cui dobbiamo essere bravi a fare ciò su cui stiamo lavorando. Andiamo per provare a fare la partita, a vincerla, a fare tutto quello che la partita richiede. Un bel test da affrontare con serenità, gioia, voglia di fare, ovviamente con spirito di sacrificio e volontà. Come prestazioni ultimamente stiamo vivendo un trend molto positivo. Cerchiamo di crescere e migliorare, giocando contro una delle squadre più forti del campionato».