Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Fissato l'orario di Alessandria - Pietra Ligure

Proseguirà rapido il programma di un febbraio fittissimo di impegni per il Pietra Ligure.
Domani i biancocelesti saranno ospiti della Fezzanese, per poi rivolgere le proprie attenzioni all'ultimo impegno del girone interregionale di Coppa Italia di Eccellenza.
La partita del Moccagatta contro l'Alessandria inizierà alle 14:30, con un solo risultato utile per la formazione di Moraglia in ottica qualificazione: la vittoria.
La classifica avulsa resta l'unica porta di accesso per i quarti di finale, complice l'ultima gara in calendario tra la Solbiatese e i grigi, in programma il 25 di febbraio.