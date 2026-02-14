Calcio | Michele Sbravati superospite dell'Aiac di Savona, i tecnici del territorio incontreranno il responsabile del vivaio juventino

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio – sezione provinciale di Savona – organizza per lunedì 23 febbraio alle ore 19 un incontro tecnico di grande interesse presso la Sala Rossa del Comune di Savona, nel cuore della città ligure.
Ospite della serata sarà Michele Sbravati, attuale coordinatore del settore giovanile della Juventus, figura di riferimento nel panorama della formazione calcistica nazionale.
L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale per allenatori, dirigenti e addetti ai lavori, con un focus dedicato ai modelli organizzativi e metodologici adottati in uno dei settori giovanili più strutturati del calcio italiano.
L’iniziativa, promossa dall’AIAC, si inserisce nel quadro delle attività di formazione rivolte agli allenatori del territorio.
La partecipazione è aperta agli interessati: un’opportunità significativa per approfondire nella cornice di Palazzo Sisto, le tematiche centrali nella crescita dei giovani calciatori.