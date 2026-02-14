Calcio | Prima Categoria B. Lo Speranza rialza la testa, Veloce sempre in crisi

L'anticipo della diciannovesima giornata ha portato i frutti sperati per lo Speranza. La squadra di Davide Pisano è riuscita a tornare al successo, rimontando la rete iniziale dell'Old Boys Rensen firmata da Rusca.

Nel corso della ripresa l'uno-due decisivo per i rossoverdi a firma Sciutto e Fancellu.

Nulla da fare invece per la Veloce, alla quinta sconfitta di fila dopo il 2-1 incassato dal Valsecca. Laudari e Russo hanno rilanciato la corsa salvezza del team di Odescalchi mentre i granata restano al quintultimo posto nonostante la marcatura di Piu.

Nelle altre sfide netto successo del Rabona dell'Audace, mentre l'Olimpic prosegue la propria marcia con il 2-1 al Multedo. Reti bianche in Rossiglionese - Sciarbo & Cogo.