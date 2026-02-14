Calcio, Giudice Sportivo | Le sanzioni nei gironi A e B

GIRONE A
SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 28/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GRIFFINI ANDREA UGO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DAGOSTINO SIMONE (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE (III INFR)
BALLERINI SIMONE (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE (II INFR)
BONESE LUDOVICO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
TRIMBOLI JACOPO (RIVA LIGURE)
GARE DEL 31/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MBENGUE MATAR (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
TOUHAMI BILAL (ONEGLIA CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
DAPRILE FABIO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
GARE DEL 1/ 2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
STAMILLA ALESSIO (CARLINS BOYS A.S.D.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRUNO DANIELE (GOLFO DIANESE 1923)
IANNOLO ROBERTO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
MADIOUM ISMAIL (SAN BARTOLOMEO CERVO)
TREVISAN IGOR (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
CALARCO GIANLUCA (VILLANOVESE A.S.D.)
TESTA MATTEO (VILLANOVESE A.S.D.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SAJETTO GIAMMARCO (CARLINS BOYS A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BESTAGNO RICCARDO (ARGENTINA ARMA)
VENTRICE PAOLO (ARGENTINA ARMA)
PALOMINO MENDEZ FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)
CROESE PIETRO (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
DAGRADA SIMONE (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
FILIBERTO SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)
AMMONIZIONE (III INFR)
FRANZONI YVON MICHEL (SAN BARTOLOMEO CERVO)
MEI ALESSIO (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
AMMONIZIONE (II INFR)
CAFFI FRANCESCO (ARGENTINA ARMA)
LIPAROTI MATTEO (BORGHETTO 1968)
GARIBALDI DIEGO (RIVA LIGURE)
NURRA MANUEL (RIVA LIGURE)
BOSSI ALESSANDRO (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
AMMONIZIONE (I INFR)
TRIFILIO MATTEO (GOLFO DIANESE 1923)
ROMDHANE MOHAMED (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
GHAZALI ABDERRAHEIM (SAN BARTOLOMEO CERVO)
ANGARITA MANZANO JUAN JOSE (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
IACOVETTA ALESSANDRO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
MONDELLI GREGORIO (RIVA LIGURE)
IBNAICHE SAID (SAN BARTOLOMEO CERVO)
GIRONE B
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
MALLARE – Euro 100,00
SPOTORNESE CALCIO – Euro 50,00
DIRIGENTI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ORSI LUCA (MALLARE) – GARE DEL 1/2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BIANCHIN NICOLO (PLODIO 1997)
AMMONIZIONE (III INFR)
CARONITI FILIPPO (NOLESE R.G. 1946 2001)
SCALIA LORENZO (NOLESE R.G. 1946 2001)
TOURAY MODOU (PLODIO 1997)
AMMONIZIONE (II INFR)
ROMANO SAMUELE (BARDINETO)
GARELLI FABRIZIO (MURIALDO)
FERLAINO MASSIMILIANO (NOLESE R.G. 1946 2001)
DJOMI RHUDEL (PLODIO 1997)
GRAFFA MATTEO (PLODIO 1997)
AMMONIZIONE (I INFR)
ICARDO GABRIELE (BARDINETO)
NYANDU SAIKOU (MURIALDO)
AROCA CORTEZ WILLIP ANDERSON (NOLESE R.G. 1946 2001)
BARELLI STEFANO (NOLESE R.G. 1946 2001)
BRIANO LEONARDO (PLODIO 1997)